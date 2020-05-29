Стокгольм, , 16:08 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о возвращении системы образования к привычному ритму работы уже этой осенью. По словам министра образования Швеции Анны Экстрём, ученики старших классов средней школы смогут присутствовать на занятиях уже с 15 июня. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Приятно, что сегодня мы можем объявить, что уже этой осенью гимназии, колледжи, университеты и другие учебные заведения для взрослых смогут вернуться к своему обычному ритму работы», — заявил премьер-министр Лёвен.

«Принимая во внимание сегодняшнее сообщение, с 15 июня мы сможем вернуться к обычному графику обучения в старшей средней школе. И это, конечно, очень важно для студентов, преподавателей и директоров школ», — заявила министр Экстрём.

В то же время Экстрём отметила, что существующие рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции не позволяют начать образовательный процесс в техникумах и колледжах с середины июня. Предполагается, что до осени предоставление образовательных услуг в данных учреждениях продолжиться в удаленном формате.