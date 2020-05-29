Москва, , 15:54 — REGNUM Снятие ограничений на работу организаций в Москве с 1 июня идет без всякой логики, считает член ФПС Партии Роста Александр Хуруджи. Об этом он сегодня, 29 мая. заявил ИА REGNUM.

«Власть по-прежнему отправляет и население, и малый и средний бизнес в серую зону экономики. Магазины, стройки, рынки, места с очень высокой проходимостью и скоплением людей начали работу. А, к примеру, салоны красоты, где одновременно находятся не больше 5−6 человек, где чисто и всё обрабатывают, не работают», — подчеркнул Хуруджи.

«Что делает гражданин? Он идет стричься к частнику, где не соблюдаются санитарные нормы, где нет тестирования на вирус, рискует своим здоровьем и несет туда наличные. То есть руководство города своими указами увеличивает риски заражения и поддерживает нелегальный бизнес. Пострадавшими в очередной раз оказываются те, кто соблюдает законы и работает «по правилам», — добавил он.

Напомним, что с 1 июня в столице открываются непродовольственные магазины, частично сфера услуг — прачечные, химчистки и мастерские. Также установлен график прогулок для жителей Москвы.

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