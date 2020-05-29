Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Marvel решила отпраздновать праздник День гамбургера при помощи блюд, вдохновлённых комиксами о Мстителях. Фотографии необычной еды были опубликованы на странице компании в Twitter 28 мая.

https://twitter.com/Avengers/status/1266098779285065728

Издательство опубликовало фотографии трёх бургеров. Один из них получил символику команды Мстителей, второй — Железного человека, а третий — Халка.

Напомним, Мстители — это популярная команда супергероев из комиксов Marvel и одноимённая серия фильмов. «Классическими» членами отряда являются: Капитан Америка, Железный человек, Халк, Соколиный глаз, Чёрная вдова и Тор.

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