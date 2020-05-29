Стокгольм, , 15:56 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 84 человека. Такие данные 29 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 29 мая сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 350 человек. Их число увеличилось на 84 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 36 476 человека. За сутки было выявлено 749 новых случаев заражения.

По состоянию на 29 мая 2 048 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.