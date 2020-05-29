Миннеаполис, США, , 15:55 — REGNUM Массовые акции протеста, которые проходят в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за жесткого обращения полиции, в результате которого погиб местный житель Джордж Флойд, переросли в погромы и грабежи. Об этом свидетельствуют многочисленные видео с мест происшествий в городе, снятые камерами наблюдения, очевидцами и местными телеканалами и размещенные на популярном видеохостинге Youtube.

На многочисленных роликах, размещенных в интернете, запечатлены налеты части протестующих на магазины и торговые центры с целью грабежа последних. Налетчики крадут одежду, компьютеры и бытовую электронику, ювелирные изделия, продукты питания и другие товары.

При этом мэр города ввел на его территории из-за беспорядков трехдневный режим чрезвычайной ситуации и приостановил работу одной из веток метро.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 500 бойцов из состава Национальной гвардии США были направлены в Миннеаполис, где идут протесты против жесткого обращения полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда: когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает.

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