Черкесск, , 15:51 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора Карачаево-Черкесии 29 мая привели статистические данные по некоторым показателям распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Так, средний возраст заразившихся коронавирусом составляет 45,2 года, а уровень заболеваемости в республике равен 203,3 человека на 100 тыс. населения.

Это ниже общероссийского показателя, который в настоящее время составляет 264 человека на 100 тыс. населения.

По данным федерального оперативного штаба на 29 мая, всего в Карачаево-Черкесии 951 человек заразился за все время коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю наметился прирост ежедневного количества пациентов с COVID-19 с 11 до 56 человек в сутки. Выздоровели за весь период 396 человек. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, пять человек.