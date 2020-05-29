Москва, , 15:52 — REGNUM Планируют гулять и заниматься спортом по графику, предоставленного властями 61% жителей Москвы, чаще женщины, чем мужчины — 65% против 57%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Прогуливаться и заниматься физкультурой намерены 35% москвичей, только гулять — 24%, только тренироваться — 2%. Не хотят воспользоваться «прогулочным режимом» 17% горожан.

По мнению 49%, времени для прогулок выделено слишком мало. 22% считают, что достаточно. Чаще недовольны количеством прогулочного времени мужчины, чем женщины — 54% против 42%.

Опрос проведен 28—29 мая 2020 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 14 июня жителям Москвы разрешат гулять на улице по номерам домов.

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