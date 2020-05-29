Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM В Ростовской области предприятия торговли и бытового обслуживания смогут возобновить свою работу при условии подписания санитарной декларации. Этот документ заполнили свыше 4 тыс. организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«Те сегменты экономики и социальной сферы, которые в перспективе могут возобновить работу, должны быть заранее готовы к открытию. Мы не сможем перейти к следующему шагу и открыть предприятия, если не выполним требования, которые действуют на территории всей страны», — отметил ранее в ходе заседания регионального оперштаба донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время в Ростовской области предприятия и организации, которые претендуют на возобновление своей деятельности, заполнили более 4 тыс. санитарных деклараций. Помимо этого, необходимо также заполнить чек-листы, по которым организация оценит исполнение санитарных требований самостоятельно.