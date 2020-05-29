Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует обсудить с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным включение ювелирной отрасли в число наиболее пострадавших. Об этом глава государства заявил 29 мая во время рабочей встречи с главой Костромской области Сергей Ситников.

Губернатор Костромской области заявил, что ювелирная отрасль дает около 18% доход в местный бюджет. Он также отметил серьезный спад производства в этой сфере и вынужденное сокращение работников.

«Для Костромы это важная составляющая в региональной экономике. Сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Министерстве финансов России предложили упростить розничную продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.