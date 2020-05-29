Москва, 29 мая 2020, 15:44 — REGNUM Протоиерей Димитрий Смирнов, в начале мая госпитализированный с выявленным коронавирусом, выписался из больницы. Об этом он сообщил в своём блоге.
«Случилось чудо: не только меня выписали, но даже на день раньше. Собираюсь вообще все лето, до Успения [Пресвятой Богородицы], провести в затворе — потерпите еще немножко, смотрите наш блог», — написал Смирнов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Димитрия Смирнова стало известно 8 мая. Протоиерей был госпитализирован с диагнозом «пневмония», последующие анализы показали наличие в его организме коронавируса.