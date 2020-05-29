Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM После двух месяцев самоизоляции психике людей потребуется не менее двух недель на восстановление. Такого мнения придерживается профессор РГПУ им. Герцена, доктор медицинских наук, психотерапевт Андрей Шангин.

Чтобы адаптироваться к нормальной жизни, обществу потребуется время — «не меньше двух недель для каждого» человека в зависимости от того, насколько навыки общения были утеряны.

«В нас очень многое изменилось. Мы долгое время находились в одинаковых условиях, несмотря на обилие информационных устройств, телевизора и так далее. Одинаковость, монотония, сенсорная депривация — эти ограничения новых чувств, почему мы хотим на волю, на солнце, на зеленую траву», — сказал Шангин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

При этом, подчеркнул специалист, в людях за время изоляции также обострились страхи, тревоги, они «разучились» что-то делать, набрали вес.

«Постепенно мы все равно перейдем в новую фазу нового общения, но мы уже другими не будем, у нас будут эти два месяца, эти стрессы, тревоги и воздействия на организм. Постепенно мы чему-то новому научимся, что-то старое восстановим и перейдем в какую-то новую фазу», — заметил психотерапевт.

По мнению Шангина, некоторые люди будут по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, особенно если тому будет способствовать напряженность в отношениях, хотя большинство, скорее всего, вернется к прежним привычкам.

«Если это настоящие, истинные чувства, то через период самоизоляции мы запросто снова научимся, восстановим навык нашего обычного здорования, общения, контактов, обниманий и так далее. А кто-то сделает вид, что изоляция продолжается, и будет изолироваться от конкретной персоналии так или иначе», — сказал Шангин.