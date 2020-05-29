Дербент, Дагестан, , 16:00 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 и пневмонией в дагестанском Дербенте стабилизировалась. В медучреждениях города имеются свободные койко-места, а число новых пациентов не превышает количество выписывающихся, сообщил 29 мая в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы муниципалитета Видади Зейналов.

Напомним, ранее власти Дагестана называли Дербент одной из территорий республики, где сложилась наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Город стал одним из первых муниципалитетов региона, где был введен масочный режим в общественных местах.

«Я как заместитель, курирующий социальный блок ранее регулярно получал сообщения о нехватке в больницах оборудования, свободных койко-мест, о проблемах со скорой медпомощью. Сейчас ситуация стабилизировалась благодаря реагированию руководства республики и города.

На помощь органам здравоохранения были направлены дополнительные силы и средства. Уже несколько дней количество выписанных и госпитализированных примерно одинаковое, нет перекоса в сторону вторых, как было еще недавно. Уже есть и свободные койко-места», — отметил Зейналов.

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Несколько дней назад на территории центральной городской больницы Дербента был введен режим чрезвычайной ситуации: ужесточен пропускной режим, вход посторонним запрещен, ограничен проезд и движение транспорта. Территорию медучреждения охраняют сотрудники Росгвардии. Режим был введен в том числе для того, чтобы «устаканить людей», отметил вице-мэр.

«Не прекращалось хождение в больнице, люди перелазили через забор, пытались передать пациентам вещи. Такие случаи, к сожалению, имели место. В первое время больных иногда приходилось удерживать насильно, так рвались домой. Один молодой человек даже пытался выпрыгнуть из окна второго этажа. До такого тоже доходило», — рассказал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дербенте будет возведен один из трех многофункциональных медицинских центров по борьбе с коронавирусом, которые строит в Дагестане Министерство обороны по поручению президента России Владимира Путина. Два других госпиталя появятся в городе Каспийске и Хасавюртовском районе.

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