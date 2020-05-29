Москва, , 15:51 — REGNUM Специальное приложение с цифровыми профилями мигрантов предложено создать в России, а также ввести для приезжих «рейтинг социального доверия». О такой инициативе экспертов рассказали 29 мая в МВД РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что эксперты предложили несколько инициатив в связи с возможным обострением ситуации в миграционной сфере из-за коронавируса. Одно из них — разработка цифрового профиля мигранта с «рейтингом социального доверия», в котором учтут социально-правовой статус иностранца, данные о здоровье, возможные судимости.

Возможно создание специального приложения «Мигрант», которое приезжим придётся устанавливать на смартфоны. К нему можно привязать цифровой профиль. Отказ от установки приложения может отражаться на социальном рейтинге.

Среди инициатив есть также объявление правовой амнистии для приезжих, которые не совершали преступлений, но находятся на нелегальном или не вполне легальном положении, добавил собеседник.