Дакка, , 15:47 — REGNUM В Бангладеш за последние сутки выявили 2523 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства здравоохранения страны, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет свыше 42 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 582 пациента. За прошедшие сутки число смертей увеличилось на 23 человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 813 тыс. человек.