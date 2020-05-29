Воронеж, , 15:34 — REGNUM Сильные дожди прогнозируются на территории Воронежской области 30 мая, предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило ГУ МЧС по Воронежской области

«30 мая 2020 года местами по Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных пунктах град. При грозе усиление ветра до 18 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что 29 мая в Воронеже впервые температура воздуха по-летнему высокая — она достигла +28. На выходных, 30−31 мая, температура опустится до +22…20 градусов. Дожди прогнозируются и на 31 мая.