Волгоград, , 15:35 — REGNUM Два летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом зарегистрированы в Волгоградской области. Об этом 29 мая рассказали в региональном оперативном штабе.

Скончавшиеся — две женщины. У 52-летней жительницы Нехаевского района сначала заразился муж, вернувшийся из Москвы. Женщину госпитализировали в Урюпинскую ЦРБ, у неё была зафиксирована коронавирусная пневмония, она также страдала эндокринными заболеваниями.

Вторая пациентка — медицинский работник, старше 70 лет, проживавшая в Волгограде. У неё также была выявлена коронавирусная пневмония. У женщины были сердечно-сосудистые заболевания.

Таким образом, общее количество летальных исходов в регионе возросло до 18.