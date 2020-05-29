Калуга, , 15:30 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Константин Сотсков и бизнесмен Глеб Белов приобрели и передали в больницу «Сосновая роща» тысячу защитных масок и 50 комплектов респираторов с угольным фильтром и очками, предназначенных для работы в особо опасных условиях. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, это было сделано по просьбе главного врача больницы Максима Холопова, когда «Сосновая роща» начала принимать пациентов с COVID-19 и возникла необходимость в большом количестве индивидуальных средств защиты для персонала.

Калужской больнице подарили средства индивидуальной защиты Пресс-служба Городской думы Калуги

«Мы купили дорогостоящие респираторы, которые помогут врачам и медсестрам, работающим непосредственно в «грязной зоне», сохранить свое здоровье, — рассказал Глеб Белов. — Сегодня очень важно, чтобы медперсонал был в строю. Понимая ситуацию с пандемией, мы никогда не отказываем в помощи».

Максим Холопов отметил, что медицинский персонал продолжает оказывать качественную помощь больным. «Работают много и напряженно, в такой ситуации очень важно организовать отдых сотрудников, их быт. И здесь уже в который раз пришел на помощь депутат», — подчеркнул он.

Калужской больнице подарили средства индивидуальной защиты Пресс-служба Городской думы Калуги

«Медикам нужно отдыхать между сменами, где-то в безопасном месте поесть, выпить чаю, перевести дух. Поэтому мы с моим товарищем Глебом Беловым — руководителем одного из предприятий Калуги, выделили деньги и купили просторный шатер, столы, стулья, — рассказал Константин Сотсков. — Постарались выбрать всё в светлых тонах, чтобы порадовать сотрудников больницы. Работа у них сегодня тяжелая и опасная, не каждый согласится работать с пациентами, которые болеют COVID-19».

Сегодня в учреждении трудятся 69 докторов, 122 медсестры и 39 санитарок, многие из них непосредственно работают с больными, зараженными коронавирусной инфекцией.

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