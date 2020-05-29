Москва, , 15:27 — REGNUM В пятницу, 29 мая в социальной сети «Вконтакте» прошёл второй обучающий вебинар для участников всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Спикером онлайн-встречи стал председатель Всероссийского межнационального союза молодежи, победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» — 2020 Кантемир Хуртаев.

Эксперт рассказал участникам вебинара об актуальных возможностях самореализации в XXI веке, аудитория задала интересующие вопросы в чате трансляции.

«Быть успешным — значит в чем-то преуспевать, быть лучше, результативней по сравнению с другими», — с такого определения начал онлайн-встречу с участниками вебинара Кантемир Хуртаев.

Спикер проанализировал деятельность знаменитых людей и предложил участникам список наиболее важных критериев для достижения успеха в XXI веке:

· Имейте цель или мечту, к которой стоит стремиться

· Важен усердный труд на выбранном пути

· Постоянное саморазвитие и самообразование позволит быть конкурентоспособным

· Мыслите нестандартно

· Научитесь отдавать, а не только принимать

«Важно уметь делиться ресурсами, возможностями с другими. Все успешные люди хотели привнести пользу в этот мир. Никогда не стоит делать что-то только ради денег», — отметил эксперт

По мнению Кантемира Хуртаева, необходимо также понимать, какие тренды актуальны в обществе на данный момент. Без этих знаний добиться успеха невозможно. Эксперт предложил участникам познакомиться с методическими рекомендациями Агентства стратегических инициатив на тему «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире». Доклад содержит ключевые тренды:

· Технологические: цифровизация, автоматизация и роботизация всех сфер жизни

· Техно-социальные: глобализация и экологизация

· Социальные: демографические изменения и становление сетевого общества с использованием технологии blockchain

· Метатренд: возрастающая скорость изменений в обществе

На основе трендов и изменений учёными были сформулированы базовые навыки, которыми человек должен обладать в XXI веке. По словам спикера, большинство навыков относятся к soft-skills. Однако Кантемир Хуртаев отметил, что без глубоких фундаментальных знаний (hard-skills) нельзя стать по-настоящему успешным. Важно не впадать в крайность и не проводить фетишизацию soft-skills.

Кроме того, вместе с победителем второго сезона кубка «Управляй!» Вадимом Бутко участники кубка разобрали результаты первых управленческих решений и определили траекторию своего развития в проекте. Модератором вебинара выступил победитель первого сезона и организатор кубка «Управляй!» Александр Соловьев.

18 мая всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» запустил общедоступный образовательный этап. Получить дополнительные знания в нем могут студенты и недавние выпускники вузов и колледжей РФ в возрасте от 18 до 25 лет.

Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.

Образовательный этап кубка «Управляй!» разбит на два потока. Первый поток был запущен 18 мая, участники уже применяют полученные знания в управлении виртуальной компании. Для участия во втором потоке необходимо подать заявку до 1 июня.

Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».