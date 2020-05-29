Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области подвергла критике санитарную декларацию, которую ввели власти региона для предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в организации.

По словам предпринимателей, декларация является избыточной. Она дублирует уведомление о начале деятельности, которое и так необходимо направить в надзорные органы, сообщают бизнесмены.

Также в ассоциации раскритиковали требования по обслуживанию не более чем одного человека на 10 квадратных метрах. Между тем, в Роспотребнадзоре на этапе стабилизации ограничивают лишь число гостей (на этапе переходного режима — допускается один человек на пяти квадратных метрах).

«Существующий порядок оказания данных услуг и так предполагает обязательное соблюдение всех установленных санитарных норм и правил и ответственность за их нарушение», — считают в организации и предлагают не вводить декларацию.

Как сообщало ИА REGNUM, сандекларацию в регионе ввели до появления вакцины от коронавируса, ранее сообщали власти.

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