Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Интересное исследование, проведенное психологами на базе опроса посетителей сайта знакомств, проливает свет на причины измен, причем истина оказалась значительно отличающейся от общепринятой точки зрения. Своими открытиями ученые поделились в статье, опубликованной в The Journal of Sex Research.

Обывательская точка зрения гласит, что причиной измены является сокрушительный шарм соблазнителя или соблазнительницы, устоять против которого тот, кто изменят своей половине, оказывается просто не в силах. Реальность, открывшаяся в результате анализа проведенного на сайте знакомств опроса, показала радикально иную картину.

«Нас интересовал вопрос подлинных причин измены», — говорят американские психологи Джина Хакетрон и Браян Эшдон, авторы исследования, в котором приняли участие 575 человек.

Основная причина измен заключается в отношениях внутри самой пары и почти не связана с данными того, с кем совершается измена. При этом желание «более частого секса» в большинстве случаев указывают мужчины, а желание новых романтических отношений присуще обоим полам примерно поровну. Но в любом случае, причина, толкающая на измену, не приходит извне, а всегда заключена в тех или иных недостатках отношений самой пары. Следовательно, там же находится и ключ к решению этой проблемы, считают исследователи.