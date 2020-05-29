Москва, , 15:19 — REGNUM Торговые центры Москвы откроются для посетителей с 1 июня 2020 года. Об этом заявил глава департамент торговли и услуг Алексей Нермюк, сообщает 29 мая ТАСС.

По его словам, закрытыми останутся футкоры, спортзалы и детские зоны. В Москве заработают около 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами и 9 тыс. предприятий в сфере бытовых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Москве откроются непродовольственные магазины и бытовой сервис. Жителям российской столицы разрешили гулять на улице в соответствии с графиком.

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