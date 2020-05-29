Уфа, , 16:11 — REGNUM Новый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Башкирии приступил к своим должностным обязанностям. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.

Сообщается, что на эту должность приказом председателя Следственного комитета РФ от 15 апреля 2020 года назначен полковник юстиции Игорь Робертович Пашнин.

Отмечается, что он выпускник Хабаровской высшей школы МВД РФ. С весны 2004 года начал работать в органах прокуратуры.

С сентября прошлого года и до 15 апреля текущего года он был заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

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