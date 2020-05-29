Тель-Авив, Израиль, , 15:21 — REGNUM В Южном Тель-Авиве наблюдается вспышка коронавируса, вероятная причина которой — нелегальные мигранты из Африки, сообщают «Вести» (Израиль).

В детском саду в Южном Тель-Авиве был обнаружен коронавирус у одного из воспитанников. По-видимому, ребенок заразился от своих родителей, так считают в минздраве. Этот случай пополнил копилку похожих, уже накопленных прецедентов, имевших место именно в Южном Тель-Авиве, где только за неделю из 40 проведенных тестов на коронавирус 19 оказались положительными.

По мнению специалистов из организации, которая занимается помощью нелегальным мигрантам из Африки, проблема с концентрацией случаев выявленного коронавируса в Южном Тель-Авиве заключается в том, что мигранты, в большом количестве проживающие в этом районе, оказались предоставлены сами себе и не были охвачены ни медицинскими обследованиями, ни лечением.

Интересно, что израильский министр строительства и бывший министр здравоохранения Яаков Лицман предлагает значительно увеличить квоту трудовых мигрантов, что должно «заткнуть дыры» в областях, где ощущается нехватка рабочих рук.