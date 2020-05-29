Великие Луки, Псковская область, , 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников. Об этом 29 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, очаг коронавируса появился на Великолукском мясокомбинате (Великолукский агрохолдинг).

«В колбасном и транспортном цехах зарегистрировано 24 случая», — отметил Нестерук.

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