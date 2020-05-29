Оренбург, 29 мая 2020, 15:14 — REGNUM Два медработника Оренбургской областной клинической больницы № 2 заразились коронавирусом. Об этом в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» сообщил главврач медучреждения Борис Колесников.
На базе областной больницы развернут COVID-центр. Стоит отметить, ранее министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, докладывая Заксобранию об эпидобстановке в области, затруднилась ответить на вопрос о количестве медработников, зараженных коронавирусом.
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