Сочи, Краснодарский край, , 15:11 — REGNUM 34 санатория с медицинскими лицензиями откроются в Сочи с 1 июня, об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в пресс-службе администрации города-курорта. Всего необходимым для открытия требованиям отвечают 80 санаториев и пансионатов Сочи.

«После проведения всех необходимых санитарных и противоэпидемиологических профилактических мероприятий с 1 июня планируют открыться 34 здравницы, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дата открытия ещё 15-ти ведомственных санаториев будет определена позже», — сообщили в пресс-службе.

При этом туристы, приезжающие в открывающиеся пансионаты, не смогут гулять по городу, покидать территорию: их будут доставлять трансфером от железнодорожного вокзала или аэропорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июня на территории Краснодарского края гостей смогут принимать пансионаты и санатории с медицинской лицензией — откроется около 200 объектов.