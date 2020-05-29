, 15:11 — REGNUM Сотрудники завода Renault в Мобеже на севере Франции объявили забастовку после того, как руководство сообщило о сокращении примерно 15 000 рабочих мест в мире, в том числе 4600 во Франции, передает BFM TV.

Известно, что все сотрудники завода, включая руководство, объявили забастовку в пятницу утром, 29 мая 2020 года.

Компании Renault планирует объединить заводы в Дуэ и Мобеж, расположенные на расстоянии 70 км друг от друга, чтобы создать центр передовых технологий для производства электромобилей.

При этом на заводе в Дуэ работает около 2900 человек, а на заводе в Мобеже — 2100.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что компания планирует отказаться от марки Alpine.