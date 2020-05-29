Москва, , 15:09 — REGNUM Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении жителя столицы 1966 года рождения, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), сообщается на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, используя социальную сеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие» о том, что инфекционное заболевание COVID-19 в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается. Также в сети был размещён видеоролик под названием «Все больше больных идут на органы», в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусной инфекцией производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их последующая продажа для трансплантации.

Установлено, что основным мотивом размещения им недостоверной информации явилось увеличение численности своей аудитории на различных ресурсах.

В ходе предварительного расследования были установлены и допрошены участники видеороликов, проведены обыски по месту их жительства.

Причастность фигуранта удалось установить благодаря совместной работе столичных следователей и сотрудников полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.