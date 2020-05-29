Москва, , 15:08 — REGNUM В Москве с 1 июня планируется открытие мечетей. Об этом 29 мая сообщил муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

По его словам, планируется с 1 июня «потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора», приводит слова муфтия ТАСС.

По словам Аляутдинова, в ДУМ Москвы поступил документ с рекомендациями Роспотребнадзора по открытию религиозных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, мечети и церкви в Алма-Ате возобновят работу с 30 мая.