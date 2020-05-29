Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области. Соответствующее постановление 29 мая подписал губернатор Александр Богомаз, сообщает региональная оперативная группа.
Все ограничительные мероприятия, установленные постановлением правительства Брянской области от 17 марта 2020 года, сохраняются с 1 июня. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения главного санитарного врача региона.
В Брянской области на 29 мая подтверждено 3473 случая заражения коронавирусом.