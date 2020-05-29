Уфа, , 15:12 — REGNUM Памятник на братской могиле башкирских конников начали реставрировать в Луганской Народной Республике. Об этом 29 мая сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, реставрационные работы ведутся при участии властей Башкирии и руководства ЛНР. В этой братской могиле похоронены порядка двухсот героев, вставших на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. В ней покоится и национальный герой, легендарный генерал Минигали Шаймуратов.

Радий Хабиров напомнил, что в прошлом году власти Башкирии решили построить пять спортивных и игровых площадок в городах Красный луч и Петровское в знак благодарности жителям ЛНР за то, что они берегли память о башкирских воинах знаменитой 112-ой Башкавдивизии.

Глава региона отметил, что Башкирия передаст Краснолучинскому перинатальному центру два аппарата для выхаживания недоношенных детей. В Красном луче будет создан парк имени одного из сподвижников Шаймуратова, уроженца Стерлибашевского района, Героя Советского Союза Сафы Хасанова.

Помимо этого, в Башкирии ждут летом 150 детей из ЛНР, которые будут отдыхать в детских лагерях республики.

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