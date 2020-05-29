Редвуд-Сити, США, , 15:02 — REGNUM Electronic Arts и Национальная футбольная лига США продлили соглашение по выпуску спортивных симуляторов Madden NFL. Об этом 28 мая сообщило издание Kotaku.

EA Sports продолжил выпускать игры-симуляторы американского футбола до 2025 года включительно. После этого эксклюзивное право на разработку подобных проектов может получить другая компания.

Напомним, Madden NFL — это крупная франшиза видеоигр-симуляторов американского футбола. В ней геймеры могут взять на себя управление известными командами Национальной футбольной лиги.

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