Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM АНО «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего».

Теперь президентская платформа и один из главных университетов страны будут вместе выявлять и поддерживать талантливых педагогов России, а также проекты и инициативы, которые создают возможности для личностной и профессиональной самореализации россиян. Еще одним направлением сотрудничества будет развитие практико-ориентированного образования и подготовка квалифицированных кадров.

«Весной мы заключили партнерские соглашения сразу с несколькими ведущими вузами страны и договорились вместе развивать первый в России профессиональный командный конкурс — «Учитель будущего». Сотрудничество с учреждениями высшего образования, которые реализуют собственные программы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, поможет нам совершенствовать конкурсную, образовательную и постсопроводительную программы для наших участников. Санкт-Петербургский государственный университет имеет внушительную научную базу и опыт в подготовке настоящий профессионалов, в том числе педагогического профиля. Уверен, наше сотрудничество будет эффективным и принесет пользу сообществу учителей и особенно — будущих», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Одной из задач любого классического университета является предвидение будущего и создание условий для максимально комфортного вхождения общества в это будущее. Конкурс «Учитель будущего» может и должен стать зеркалом прогресса, вдохновляющим и увлекающим началом большого пути к достижению нашей страной амбициозных образовательных целей», — директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова.

Санкт-Петербург принял первый полуфинал конкурса «Учитель будущего». Он проходил 14−16 февраля и объединил представителей 7 регионов Северо-западного федерального округа. В рамках полуфинала для 50 команд учителей образовательных учреждений с лекцией «Человек в цифровую эпоху: как учить» выступила Татьяна Черниговская — доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения РФ. 17 февраля 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о созданиии утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».