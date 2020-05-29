Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 15:01 — REGNUM АНО «Россия — страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего».
Теперь президентская платформа и один из главных университетов страны будут вместе выявлять и поддерживать талантливых педагогов России, а также проекты и инициативы, которые создают возможности для личностной и профессиональной самореализации россиян. Еще одним направлением сотрудничества будет развитие практико-ориентированного образования и подготовка квалифицированных кадров.
Санкт-Петербург принял первый полуфинал конкурса «Учитель будущего». Он проходил 14−16 февраля и объединил представителей 7 регионов Северо-западного федерального округа. В рамках полуфинала для 50 команд учителей образовательных учреждений с лекцией «Человек в цифровую эпоху: как учить» выступила Татьяна Черниговская — доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания, заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения РФ. 17 февраля 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о созданиии утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».