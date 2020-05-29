Цхинвал, , 15:02 — REGNUM За минувшие сутки на территории Южной Осетии был выявлен ещё один заразившийся новым коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает Юго-Осетпотребнадзор республики.

Также уточняется, что новый зараженный SARS-CoV-2 — курсант МЧС республики, который прибыл из России вместе с группой и в настоящее время находится на карантине.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в Южной Осетии стало 38 человек. При этом известно, что за этот же временной промежуток ещё два человека вылечились от COVID-19 и теперь их общее число в республике стало 24 пациента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии увеличилось на 191 и почти достигло 19 тысяч.