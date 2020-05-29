Ярославль, , 14:58 — REGNUM В Ярославской области ограничительные меры для граждан старше 65 лет с 30 мая будут носить рекомендательный характер. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора Ярославской области. Согласно тексту документа, в Ярославской области до 15 июня сохранен запрет на проведение массовых мероприятий, по-прежнему не будут работать кинотеатры, другие развлекательные и досуговые учреждения.

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«Продлить реализацию ограничительных мероприятий, установленных на территории Ярославской области указом Губернатора области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения», на срок по 15 июня 2020 года включительно», — говорится в тексте указа.

Смягчен пункт об обязательности пребывания ярославцев старше 65 лет исключительно дома, с 30 мая данная мера носит рекомендательный характер. Что касается разрешения на работу отдельных отраслей, предприятий и компаний, то данная сфера регулируется постановлениями правительства Ярославской области.

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