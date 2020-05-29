Ташкент, , 14:56 — REGNUM Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) планирует увеличить финансирование проектов на территории Узбекистана, сообщили 29 мая в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Этот вопрос обсуждался 28 мая на встрече первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана Фархода Арзиева и помощника администратора USAID Глории Стил.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Представитель агентства США напомнила, что в системе здравоохранения Узбекистана по линии USAID уже реализованы проекты на сумму $120 млн.

Ранее правительство США выделило Узбекистану $3 млн на борьбу с коронавирусом. Средства планируется направить для укрепления лабораторий и поддержки медицинских работников.

Читайте ранее в этом сюжете: США выделили $3 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане