Красноярск, , 14:55 — REGNUM Более 10 тысяч заявлений на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет подано в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 29 мая в региональном министерстве социальной политики.

Подаются заявления как дистанционно, так и по предварительной записи через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты по месту жительства. В отдалённых сёлах и деревнях Красноярского края организован сбор заявлений силами мобильных групп, в общедоступных местах размещены бланки заявлений и переносные урны. Также заявление можно передать через участкового соцработника.

При подаче электронного заявления гражданам советуют обратить внимание на правильность и полноту заполнения данных.

Перечисления начисленных выплат на счета заявителей или почтовые отделения начнутся с 1 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесли законопроект, исключающий ситуации, когда пособие на ребёнка получает родитель, не проживающий с ребёнком.

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