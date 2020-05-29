Посёлок Новоорск, Оренбургская область, 29 мая 2020, 14:51 — REGNUM В Новоорске Оренбургской области физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа подвергнут модернизации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
На модернизацию из федерального и регионального бюджетов выделят свыше 26 млн рублей. Обновление объекта будет проходить в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни».
Планируется, что на спортплощадке заменят борт хоккейной коробки, появится искусственное травяное покрытие для летнего варианта эксплуатации корта, модульная отапливаемая раздевалка, ворота для футбола и хоккея, баскетбольная ферма, инвентарь для прыжков в длину и высоту, увеличат число уличных тренажеров, обновят сборно-разборные трибуны.
Сейчас ведется разработка документации для проведения торгов.