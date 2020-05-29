Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В Россию через «Пулково» 29 мая вернулись 28 соотечественников из Узбекистана. Как информирует онлайн-табло петербургского аэропорта, борт приземлился раньше запланированного — в 12:55 мск.

Рейсом HY 3633 в Россию из Ташкента прибыли в основном жители Петербурга и Ленобласти.

В аэропорту прибывших осмотрели медики, взяли у них пробы на коронавирус, их багаж продезинфицировали, после чего на автобусах в сопровождении ГИБДД отправили по домам или в обсерватор. Теперь граждане должны будут соблюдать обязательную изоляцию в течение двух недель.

С 27 марта, когда была закрыта российская граница из-за пандемии, в Петербург эвакуационными рейсами прибыло более 35 самолетов с 2,5 тыс. соотечественников.

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