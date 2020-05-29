Москва, , 14:54 — REGNUM Запланированный на 2 июня вывозной авиарейс из Мадрида в Москву перенесен на 1 июня. Об этом 29 мая сообщил представитель Госкомсвязи в сообщении в Telegram-канале «Госуслуги: Испания — РФ».

«Изменились дата и время вылета рейса № AAFL2605 «Мадрид — Москва», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что указанный рейс вылетит 1 июня текущего года в 23:30 по местному времени (00:30 2 июня мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России стабилизируется ситуация с распространением коронавируса нового типа, что позволяет приступить к осторожной отмене связанных с эпидемией мер