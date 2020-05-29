Брянск, , 14:45 — REGNUM Выгулом собак на детской площадке заинтересовались в полиции Брянска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту назначена проверка.

Инцидент произошёл в микрорайоне Новостройка. Две женщины выгуливали собак бойцовых пород без намордников на детской площадке. При этом несколько детей, чтобы «не мешали», были вынуждены забраться на скамейку и стол. Об этом происшествии знают в полиции.

«Проверка назначена, комментировать сейчас не можем», — сказали в пресс-службе.

На скандал ранее уже отреагировали в Госдуме. Дать соответствующую оценку действиям женщин попросил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») считает, что проблема не возникла бы, если бы для владельцев животных были созданы необходимые площадки.

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