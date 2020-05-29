Москва, , 14:54 — REGNUM В Москве мужчину оштрафовали за неправильное расположение российского флага на фасаде супермаркета. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебном участке номер 20 столичного района Южное Бутово.

В феврале гражданин Сёмушкин, украшая фасад одного из сетевых супермаркетов на улице Веневская, повесил флаги России и города Москвы над входом в магазин. Оказалось, что сделал он это неправильно — согласно ст. 8 закона «О Государственном флаге Российской Федерации» при одновременном размещении флагов субъектов и флага России последний должен быть расположен «с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом».

В издании отметили, что суд однозначно не объяснил, как именно выявили данное нарушение, однако в материалах есть обращение в правоохранительные органы некоего гражданина Солохина по данному факту.

В итоге суд признал Сёмушкина виновным и оштрафовал мужчину на две тысячи рублей, тот свою вину отрицать не стал.