Скопье, , 14:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 29 мая сообщили, что в результате обследования 661 образца на территории страны было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Ещё 30 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране зарегистрировано 2129 случаев COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1516 человек.

Установлено, что 126 жителей Северной Македонии скончались от осложнений, вызванных COVID-19. При этом за последние 24 часа умерли четыре пациента.

Отмечается, что в стране наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения, что связывают с постепенным смягчением ограничительных мер и легкомысленным отношением граждан к предписаниям минздрава.

В министерстве здравоохранения Северной Македонии предупредили, что в случае, если граждане будут пренебрегать предписанными мерами по предотвращению распространения коронавируса — ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, то отмененные только вчера жесткие меры, в т.ч. комендантский час, будут возвращены.

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