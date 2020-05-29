Медногорск, Оренбургская область, , 14:34 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области полиция применила оружие при задержании нарушителя правил дорожного движения. В результате машина получила повреждения, водитель не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Во время несения службы экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ» пятой модели для проверки документов водителя. Заметив признаки алкогольного опьянения, правоохранители предложили водителю пройти медосвидетельствование. Однако молодой человек отказался.

Пока составлялся административный протокол, пассажир пересел на водительское место, воспользовался дубликатом ключей и решил покинуть место происшествия. Полиция начала преследование. На неоднократные требования об остановке злоумышленник не отвечал. Более того, молодой человек создавал угрозу жизни другим участникам дорожного движения, поскольку автомобиль двигался на большой скорости и выезжал на полосу встречного движения.

Полиция приняла решение о применении оружия. За предупредительным выстрелом в воздух последовала стрельба по колесам машины. Когда они были пробиты, автомобиль остановился. Нарушитель привлечен к ответственности по ряду статей административного кодекса.