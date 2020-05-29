Черкесск, , 14:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии организован флэшмоб в поддержку врачей, выполняющих свой долг в период пандемии коронавируса. Его инициатором стала кафедра лингвистики медицинского института Северо-Кавказской государственной академии, сообщили в региональном штабе организации «Волонтеры-медики».

Было снято видео, на котором участники акции — преподаватели вуза и студенты, в том числе иностранные, — выразили благодарность медицинским работникам за их нелегкий труд. Слово «спасибо» прозвучало на нескольких десятках языках.

Среди них языки народов, проживающих в Карачаево-Черкесии и в регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также языки мира — французский, английский, хинди, китайский, арабский, туркменский и узбекский.

Студенты медицинского института оказывают помощь медицинским работникам с 17 марта, когда был объявлен в республике режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. По словам заместителя директора по воспитательной работе Сафиназ Боташевой, волонтеры-медики пришли на помощь своим старшим коллегам во всех медицинских учреждениях города Черкесска.

Особенно ценна помощь студентов старших курсов, которые, по словам директора вуза Марата Узденова, уже через несколько месяцев получат дипломы и придут на работу в медорганизации. Перед тем, как начать работать наравне со своими старшими коллегами, студенты прошли необходимые курсы.

Студенты также помогают выполнять заявки граждан, с которыми те обращаются в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число учащихся медвуза, участвующих в этих добровольческих делах, составило около 200 человек, рассказала Сафиназ Боташева корреспонденту ИА REGNUM.