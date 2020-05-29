Минск, , 14:32 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса Wargaming решила отказаться от проведения праздника «День танкиста» в привычном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 29 мая в пресс-службе компании.

Разработчики World of Tanks отмечают, что празднование «Дня танкиста» обязательно состоится в сентябре 2020 года, но в новом формате. Вероятно, в этот день Wargaming анонсирует новый контент для своих игр.

Напомним, «День танкиста» — это масштабный праздник, ежегодно проводимый компанией Wargaming в Минске (Белоруссия). На нём разработчики делятся новыми подробностями своих игр.

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