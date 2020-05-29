Красногорск, , 14:31 — REGNUM В Подмосковье разработали и запустили новую схему индексации соблюдения санитарного режима на стройплощадках. Об этом сообщает Мособлштаб.

Для каждой стройплощадки региона по результатам инспекции рассчитали так называемый индекс COVID-безопасности и разработали средний индекс для строек на территории муниципалитетов со шкалой от нуля до пяти баллов. В данном случае баллы указывают на эпидемиологическую безопасность объекта — чем они баллы выше, тем лучше соблюдаются санитарные требования. Как отметили в Мособлштабе, новая схема не имеет аналогов в России.