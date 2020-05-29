Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM Санитарные декларации для бизнеса Свердловской области будут действовать до появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Требования, по словам Крекова, «будут действовать до того момента, когда появится вакцина». Чиновник уверен: вакцина появится к осени 2020 года — «по той информации, которая есть в публичном поле».

Пока вакцины не появилось, декларации не отменят, добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности», не разрешающий работать ряду предприятий малого и среднего бизнеса.