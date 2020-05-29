Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Медицинский центр муниципальной аптечной сети Новосибирска начал проводить заборы биоматериалов на исследования и диагностику коронавирусной инфекции. Об этом сообщает мэрия города.

Забор крови на антитела проводят в центре, биоматериал для анализа на коронавирус можно сдать дома или на работе, уточнили в горадминистрации.

Как рассказали в центре, примерная стоимость забора крови, диагностика биоматериала на коронавирус и наличие антител с выездом на дом обойдётся примерно в 3 тысячи рублей.

В данном случае используется тест-система «Вектор-Бест». Результат будет готов в течение трех-четырёх суток, не считая дня забора биоматериала. При тестировании на антитела Новосибирская аптечная сеть сотрудничает с Биотехнопарком наукограда Кольцово.