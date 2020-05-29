Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Разработчики из Pathea Games выпустили в Steam демоверсию своей приключенческой головоломки Ever Forward. Об этом 29 мая сообщает портал Shazoo.

В демоверсии геймеры смогут пройти «пролог» и познакомиться с сюжетом игры. Релиз полной версии ожидается в июле 2020 года.

Напомним, в Ever Forward игрокам предстоит помочь одинокой девочке Мае, которая застряла в мире между воображением и реальностью. Чтобы выбраться из ловушки собственных страхов героиня будет решать различные головоломки.

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